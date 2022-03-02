Son dakika... 'Nükleer ve yıkıcı olur' Lavrov'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması

Haberin Devamı

Dünya umutla Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sona ersin diye beklerken bugün bir araya gelmesi beklenen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesinin ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus heyeti müzakereler için bugün beklemeye devam edecek, görüşmelere devam etmeye hazırız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, yaptığı şoke eden açıklamayla savaş gündemine damgasını vurdu.

"Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak." ifadelerini kullanan Lavrov'un bu sözleri tüm dünyada 'Lavrov'dan nükleer tehdit' olarak algılanırken Rus bakan bir kez daha Ukrayna'nın nükleer silahlar elde etmesine kararlılıkla engel olacaklarının altını çizdi. Lavrov Kiev'in eline geçecek nükleer silahların Rusya için gerçek bir tehlike teşkil edeceğini belirtti.

Haberin Devamı

Kremlin'den Lavrov'la hemen hemen aynı anda yapılan açıklamalarda müzakereye devam etmeye hazırız denirken gelen bu dünya savaşı açıklaması tüm dünyayı şoka uğrattı.

Lavrov, bir yandan da "Ukrayna tarafı ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor" diyerek Kiev'i suçladı.

"Batı ülkeleri, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" diyen Lavrov, “Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna’nın tümündeki askeri operasyonda Ukrayna’nın silahsızlaştırılması amaçlanıyor. Rusya, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyecek” şeklinde konuştu.

Batı'nın kendisinin yeni bir güvenlik mimarisinin oluşumu konusunda diyalog kurmayı reddettiğini vurgulayan Lavrov, "Ukrayna makamlarının ülkede yaşayan tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Rusya Federasyonu'nun yaptırımlara hazır olduğunu ancak yaptırımların, aydınları, sanatçıları, sporcuları ve medya çalışanlarını etkilemesine şaşırdığını söyleyen Lavrov "Rusya'nın birçok dostu var, Rusya izole edilemez" ifadesini kullandı.

Kırım’ın statüsü hakkında da konuşan Lavrov, “Kırım’ın aidiyeti tartışma konusu değil. Kırım Rusya'nın bir parçası ve pazarlık konusu değil” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda önceden kaydedilmiş bir video mesajıyla katılmış, Lavrov'un konuşması ekrana geldiği an büyükelçiler ve diplomatlar salonu terk etmişti.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR