Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan bildiriye sert tepki

CNN Türk canlı yayınında bildiriye sert tepki gösteren Yazıcı, ''Muhalefet partilerinden beklentim en azından ortak değerler konusunda bu girişimlere karşı ortak bir söylem geliştirsinler'' diye konuştu.

Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

''Önemli bir kanıt da bana göre şu. Geçmiş dönemlerde ülkemiz hemen hemen 10 yılda bir darbeye muhatap olmuştur. Darbelerin son 2 tanesini önlemiş, 15 Temmuz darbesini aziz milletimiz bütün unsurlarıyla önlemiştir. Darbe defterini kapamıştır. 27 Nisan e-muhtırası da TSK'nın en tepesindeki komutan tarafından kaleme alınmış bir muhtıraydı.

Türk siyasi tarihinde ilk darbe önleme faaliyeti 27 Nisan e-muhtırasına karşı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümettir. Darbecilerin kullandıkları argüman TSK iç hizmet kanunu 35. maddesidir. Biz bu maddenin suistimalini önlemek için yürürlükten kaldırdık. Ülke hepimizin. Cumhuriyetin değerleri hepimizin. Biz işte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bu herkesin üzerinde hassasiyetle durması gereken ortak değerlerdir. Darbe teşebbüsü, muhtıra elbette ki başarıya ulaşamaz. Başarıya ulaşacağını kimse söyleyebilir mi? Muhalefet partilerinden beklentim en azından ortak değerler konusunda bu girişimlere karşı ortak bir söylem geliştirsinler. Bu bildiriden kimler sevinmiştir? Türkiye düşmanları sevinmiştir. Gece yarısı gerçekleştirilen bu bildiriden muhalefet partilerinin kendileri için çıkarsama yapmalarını doğru bulmuyorum. Umuyorum ki daha ileriye götürmezler.''

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