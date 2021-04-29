Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan kreş açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan tam kapanma kararının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel kreşler, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin faaliyetleriyle ilgili tam kapanma döneminde çalışmaya devam edecek olan ailelerin de taleplerini de göz önünde bulundurarak değerlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın 26 Nisan 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerin, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını hatırlatarak, “Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi” dedi.

Bakan Yanık, ayrıca, valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceğini de kaydetti.

Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2.310 özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen önlemler ile Bakanlık tarafından daha önce yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini de söyledi.

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