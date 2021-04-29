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Son dakika: Bakanlıktan tam kapanma genelgesi... Sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.
Bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi.
Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.
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