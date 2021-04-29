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Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: Bakanlıktan tam kapanma genelgesi... Sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak

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Son dakika: Bakanlıktan tam kapanma genelgesi... Sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sağlık Bakanlığı'ndan yeni bir genelge geldi.

Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

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