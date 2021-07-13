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Gündem
Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT (Ağrı) (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Son dakika...Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı

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Son dakika...Ağrı'da düğüne gidenleri taşıyan minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı

Adıyaman'dan Ağrı'ya düğüne gidenlerin olduğu minibüs, kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin ayaklarında ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkisinde meydana geldi. Ağrı'ya düğüne katılmak üzere Adıyaman'dan gelenlerin bulunduğu 02 DB 220 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye devrildi.

Son dakika...Ağrıda düğüne gidenleri taşıyan minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı
Köylüler ve yoldan geçen sürücüler, minibüstekileri güçlükle çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, AFAD ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin ayaklarında ciddi yaralanmalar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika...Ağrıda düğüne gidenleri taşıyan minibüsü dereye devrildi: 13 yaralı

 

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