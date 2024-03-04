Son dakika... AFAD açıkladı: Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21:39'de yerin 10.44 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Yenice’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN AÇIKLAMA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Çanakkale Yenice’de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun."

AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi X hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Başkanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depreme ilişkin açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu şunları söyledi:

"Çanakkale Yenice merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup şu ana kadar tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramalarımız devam etmektedir."

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VALİ GÜL: ŞİMDİYE KADAR BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Sosyal medyadan depreme ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül şu ifadeleri kullandı:

"AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul’dan da hissedilmiş olup şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ETKİLENEN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Çanakkale Yenice’de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb’im milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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"ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK"

Çanakkale Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar deprem sonrası bağlandığı TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "Çok kısa sürdü ama çok şiddetli hissettik, adeta oturduğumuz yerden zıplattı. Vatandaşımız sokağa inmiş vaziyette. Merkezimizde ve köylerimizde bize gelen olumsuz bir ihbar yok” ifadelerini kullandı.