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Son dakika... Ad ve soyadı değişikliği başvuruları E-Devlet'te

Güncelleme Tarihi:

#E-Devlet#Ad#Soyad
Son dakika... Ad ve soyadı değişikliği başvuruları E-Devlette
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 10:36

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre ad ve soyadı değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabilecek.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyad değişikliği başvurularının artık E-Devlet'ten de yapılabileceğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

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#E-Devlet#Ad#Soyad

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