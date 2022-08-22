Son dakika... Ad ve soyadı değişikliği başvuruları E-Devlet'te

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyad değişikliği başvurularının artık E-Devlet'ten de yapılabileceğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.