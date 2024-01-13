ABD Dışişleri Bakanlığı CNN Türk'ün sorularını yanıtladı: "PKK'nın terör eylemini kınıyoruz"... ABD 'SDG ve YPG' sorusuna cevap vermedi

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ABD Dışişleri Bakanlığı CNN Türk’ün sorularını yanıtladı. CNN Türk Vaşington Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sadece PKK ile ilgili soruları yanıtladı, “SDG ve YPG” sorusuna ise cevap vermedi.

Yunus Paksoy'un aktardığı bilgilere göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin yabancı terör örgütü olarak ilan ettiği PKK'ya karşı mücadelesinde NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının kararlılıkla yanındadır. Saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin aile ve dostlarına başsağlığı diliyor, Türkiye ve halkına yönelik her türlü terör eylemini kınıyoruz. PKK'nın Türkiye için oluşturduğu güvenlik tehdidinin ve terörle küresel mücadelenin öneminin farkındayız" açıklamasını yaptı.

PAKSOY: İKİ YÜZLÜ TAVIR DEVAM EDİYOR

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Yunus Paksoy, açıklamaya ilişkin şunları aktardı:

3 hafta önce 12 şehit vermiştik. O zaman ben yine ulaşmıştım soru sormuştum. Birebir aynı, kopyala yapıştır aynı açıklama. 2 sorumuz daha vardı. PKK saldırılarının ardından Türk kamuoyunda ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG PKK SDG ile işbirliği yapması nedeniyle ABD’ye karşı geniş çaplı eleştiriler oluyor açıklığa kavuşturmak ister misiniz diye sordum. Bir diğer sorum SDG’nin sözde sözcüsü Mustafa Bali dün gece saldırıyı yücelten bir paylaşımda bulundu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz dedim. Bu sorularımı cevapsız bıraktılar. Konu PKK YPG konusuna gelince iki yüzlü tavır devam ediyor.