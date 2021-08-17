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Haber Giriş: 17.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son dakika: 42 Türk daha Afganistan’dan Türkiye'ye getiriliyor

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Son dakika: 42 Türk daha Afganistan’dan Türkiye'ye getiriliyor

Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.

TRT Haber'in son dakika bilgisine göre Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbul Havalimanına indi
Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

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