Son dakika: 42 Türk daha Afganistan’dan Türkiye'ye getiriliyor
Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor.
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.
TRT Haber'in son dakika bilgisine göre Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR