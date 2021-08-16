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Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,DHA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

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Gelen son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Türk yolculardan Musa Mutlu ise, 'Gece ikide havalimanına geldik Havalimanının yolunu kestiler 5 saat uçuş ertelendi. Elçilik çalışanları bizi aldı. Türk askerleri de vardı havalimanında. Türk uçağına müdahale olmadı.' ifadelerini kullandı.

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  • Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbulda
  • Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbulda
  • Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbulda
  • Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbulda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi. Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.

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Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

'TÜRK UÇAĞINA MÜDAHALE OLMADI'

Türk yolculardan Musa Mutlu, 'Gece ikide havalimanına geldik Havalimanının yolunu kestiler 5 saat uçuş ertelendi. Elçilik çalışanları bizi aldı. Türk askerleri de vardı havalimanında. Türk uçağına müdahale olmadı.' dedi.

Son dakika: Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbul Havalimanına indi

Afganistan'dan gelen uçakta bulunan bir diğer yolcu ise yaşadıklarını, 'Çeşitli zorluklar yaşadık. Saldırılar yaşadık. 4 saate yakın kalkamadı uçak. Çok şükür vatanımıza sağ salim geldik. Uçağın altına girenler oldu. Çok üzücü şeyler yaşadık.' şeklinde anlattı.
Son dakika: Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbul Havalimanına indi


Son dakika: Afganistan’dan gelen THY uçağı İstanbul Havalimanına indi

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