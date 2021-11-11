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Son dakika... 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet Ormanı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#15 Temmuz Demokrasi Müzesi#Beştepe
Son dakika... 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet Ormanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptğı konuşmada "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin 81 ilde 81 millet ormanı kurmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Ülkemizin tüm şehirlerinde her yaştan vatandaşlarımız fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurmuştur. Fidan dikerek geleceğe bir nefes bırakan herkese şükranlarımı sunuyorum. Atalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden birisidir. İmkan olanı her vatandaşımızın bahçesini ağaçla süslemesi görev zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan insanın da tüm canlıların da dostudur. 11 Kasım tarihini içinde yaşayan canlılarla birlikte dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum. 

İnsansoğlunun büyük hırsla doğal kaynaklara saldırması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Yanan orman alanları, sel baskınları gibi olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz. Bu felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilincine sahip oldukları konusunda derin endişelerimiz var. Diktiğimiz her fidan mücadelemizin işaretidir. 

Son dakika... 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet Ormanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Macaristan Başbakanı Victor Orban da eşlik etti

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HEDEFİMİZ FİDAN SAYISINI 7 MİLYARA ÇIKARMAK

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak sıfır emisyon hedefini ortaya koymuştur. Orman varlığımızın arttırılması hususunda daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil Türkiye hedefiyle son 19 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyoruz. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. BM küresel orman kaynakları raporuna göre Türkiye, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada 4. sırada yer alıyor.  Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. 136 adet şehir ormanı kurduk. Çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 45'e çıkararak ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. 

Son dakika... 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet Ormanı

Erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülkeyiz. Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. ORKÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar 22.3 milyar lira ödeme yaptık. Ülkemiz ormanlarının yüzde 54'ü yangınlara karşı hassas alanlardan oluşuyor. Akdeniz bölgesi iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangını ile ödemek zorunda kaldık. 299 orman yangını ile mücadele ettik bu yıl. Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde, Sibirya'da yaşanan yangınlar önemli kayıplara yol açtı. Orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü iş birlikleri oluşturmamız gerekiyor. Yangına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Yangın başına düşen alan miktarını da geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. İnsansız hava araçlarını da orman yangınlarıyla mücadelede kullanmaya başladık. Çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi değiştirmeye devam edeceğiz. Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Yanan orman alanlarını da süratle yeniden ağaçlandırıyoruz. Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız.

ÖĞRETMENLER İÇİN FİDAN DİKİM KAMPANYASI

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Her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattık. 1000 fidanla katılacağımız kampanya ile öğretmenlerimiz adına ülkemize bir milyon 200 bin fidan daha kazandıracağız. 81 ilimize 81 millet ormanı kurarak vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını sağlayacağız. 

Son dakika... 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 Millet Ormanı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#15 Temmuz Demokrasi Müzesi#Beştepe

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