Sokak yasağını iller verebilir

İKİNCİ DALGA BEKLEMİYORUZ AMA...

- “1 Haziran itibarıyla yeni bir sürece girdik. Bugünlerin kendine özgü zorlukları şu üç zorluktur: Birinci zorluk, salgının sona erdiği inancıdır. İkinci zorluk, tedavide elde ettiğimiz başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır. Üçüncü husus, risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir.

- Pek çok işyeri faaliyetine yeniden başladı. Restoranlar açıldı, masalarda 2-3 kişi bir arada oturmamalıyız, otobüste, dolmuşta boş koltuk kuralına uymalı, maskemizi takmış olmalıyız. Mevcut şartlarda sizlerin salgın ve tedbirler konusunda ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz.

AVM’DE 3 SAATTEN FAZLA KALMAYIN

- AVM girişlerinde kalabalık oluşması önlenmeli. Mesafe kuralının ihlaline yol açmayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını hasta görünümlü kişilerin içeri alınmamasını tavsiye etmektedir. Tüm işyerleri ve kapalı ortamlara girişte, bu tedbirin uygulanması gerekli bulunmaktadır. AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

- Size önemli bir müjdem var. Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor. Polikliniklerimiz her zamanki hastalar ve hastalıklarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler... Gerekli değilse sağlık kuruluşlarına gitmeyelim.

65 yaş üstünün İZİN GÜNLERİ ARTACAK

- Sokağa çıkma kısıtlaması bildiğiniz gibi özellikle en son 15 ilimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı durumda daha çok uyguladığımız durumdu. Önümüzdeki dönemde sokağa çıkmayla ilgili, hafta sonuyla ilgili şu an genel bir düşünce yok. Ama il bazında, illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa, o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu’nun böyle bir önerisi olmuş oldu. Şu an bütün Türkiye’de veya en son uygulandığı şekliyle illerde uygulanması şeklinde bir önerisi olmadı. Gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir.

- Halen sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle, büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu’nda bu gündeme geldi, daha çok özellikle büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun arttırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta netleşmiş olur.

KÖK HÜCRE BAŞARISIZ PLAZMA BAŞARILI

- Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Yani kök hücrenin devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazma uygulamasından fayda görüyoruz.

- Koronavirüsün meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili bir çalışma var.

HİDROKSİKLOROKİN KULLANMAYA DEVAM

Bakan Koca, hidroksiklorokin ilacıyla ilgili endişeler hakkında şunları söyledi: “Bu yayın bazı ülkelerden bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir yayın değildir. Bu yayın, Amerika’da bir şirket tarafından veriler toplanarak yapıldı. Bu veriler, meşhur bildiğimiz üniversitenin kalp nakli yapan hekimleri tarafından yayın hale getirildi yani enfeksiyonla ilişkisi olmayan. Biz dünyadan farklı olarak bu ilacı farklı ve erken kullandık. Kalpte sorun olduğu düşünülen durum sadece 5 vakada oldu. İlacı kestiğinizde de bu sorun da kesildi. Dolayısıyla 1811 vakada herhangi bir kalıcı etki söz konusu olmadı. Şu anda da kullanmaya devam ediyoruz.”