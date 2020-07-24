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Haber Giriş: 24.07.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi

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Sokak ortasında sosyal mesafesiz ve maskesiz kına gecesi
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Sivas'ta sokak ortasında yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmaması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Üçlerbey Mahallesi Şeyh Çoban Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde kına gecesi yapıldı. Kına gecesi için damat O.G., ile gelin H.Ö.'nün yakınları cadde üzerinde toplandı. Kına gecesi etkinliğine katılanların çoğu sosyal mesafeye uymazken, bazılarının maskesiz oldukları görüldü. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadan yapılan kına gecesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Polis ekiplerinin ihbar üzerine sokağa giderek taraflara uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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