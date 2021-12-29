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Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı

#Sokak Hayvanları#Pitbull#Murat Kurum
Sokak hayvanları ve tehlikeli ırklara 4 ayaklı çözüm planı

Küçük Asiye’nin pitbull saldırısına uğramasıyla yeniden gündeme gelen ‘sokaktaki tehlike’ye çözüm için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün 81 ilin valilik ve belediyelerine gönderdiği genelgenin detaylarını ve 4 ayaktan oluşan çözüm planını Hürriyet’e anlattı...

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Son olarak 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralanmasına neden olan köpek saldırıları, hükümeti harekete geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da AK Partili Belediye başkanlarına seslenirken, “Sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz” demişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da önceki gün sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında 81 ilin valilik ve belediyelerine 17 maddelik bir genelge gönderdi. Bakan Murat Kurum, genelgenin detaylarını ve çözüm planını Hürriyet’e anlattı:

1) TASMA-AĞIZLIK DENETİMİ

“Sokakta tehlikeli hayvan var ise belediyeler hayvan bakım evlerine götürecekler. Tehlike arz eden hayvanları sahiplenmiş olan vatandaşlar ise ‘tasma ve ağızlık’ zorunluluğuna uymalı. Park ve bahçelere, çocuk oyun alanlarına girme yasağına uyulması gerekiyor. Hayvan sahipleri buna duyarlı olmalı belediyelerimiz ve kolluk kuvvetleri denetimleri sıkılaştırmalı. Denetimleri arttırmalıyız. Son yaşanan olayda köpeğin ağzında ağızlık olsaydı, tasması olsaydı çocuğa zarar veremezdi.

2) BARINAKLAR ARTTIRILACAK

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Barınakların sayısının arttırılması ve iyileştirilmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destek verecek. Belediyelerle iş birliği yapılacak. Gerektiği yerde hazine arazileri tahsis edilecek.

3) BAKIM VE TEDAVİLERİ YAPILACAK

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile gerekli destek sağlanacak. Belediyelere diyoruz ki, ‘Başı boş hayvanları rehabilite etmeliyiz. Başıboş tehlikeli olmayan hayvanlarımızı da aşısı yoksa aşılarını yapalım, hastalık söz konusu mu değil mi bakalım ve tedavi uygulayalım, kısırlaştıralım.’ Kanun ‘aldığın yere bırak’ diyor zaten. Gerekeni yapalım.

4) BESLENECEKLER, AÇ KALMAYACAKLAR

Sokak hayvanları aç kalıp etrafa zarar verebiliyor. Bunlarla ilgili bakımı düzenli şekilde yapalım. Belediyelerimiz alanlar belirleyerek, beslenme noktası oluştursun. Bu noktalarda 7 gün 24 saat düzenli beslenme sağlamak çok önemli. Bu şekilde sokakta sahipsiz hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. Zaten sokak hayvanları rehabilite edildikten ve beslenmeleri sağlandıktan sonra zarar vermeyecektir. ‘Hayvanları itlaf edelim’ doğru değil.”

HEM HAYVANLARI HEM VATANDAŞI KORUMALIYIZ

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“Hayvanlarımızı da korumalıyız, vatandaşlarımızı da korumalıyız. İkisini de eşgüdümlü yapmalıyız. Hayvanlarımızı, bu canlıları çaresiz bırakmamalıyız, bir taraftan da insan sağlığına zarar verecek boyuttan uzaklaştırmalıyız. Bu ikisini beraber yapacağız. Bu konuların gündeme gelmesinin asıl sebebi tehlikeli hayvanlar. Bu konuda tedbir alacağız, aynı zamanda sokak hayvanları ile ilgili süreci de yöneteceğiz.”

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#Sokak Hayvanları#Pitbull#Murat Kurum

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