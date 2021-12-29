Son dakika: Koronavirüs vakalarında Omicron etkisi! Bakan Koca'dan önemli uyarı

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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 368 bin 842 COVID-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 23 bin 104 oldu.

VAKA SAYISI 2 BUÇUK AY SONRA 30 BİNİ GEÇTİ

19 Ekim'de 30 bin 862 olan ve düne kadar 20 bin ve üstünde seyreden vaka sayısı ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,95, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,58 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 129 milyon 972 bin 508 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kars yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti.

VAKA SAYILARINDA OMICRON ETKİSİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ" ifadelerini kullandı.