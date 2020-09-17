Sokağa çıkma yasağı önerimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgının dünyada giderek tırmandığını hatırlatarak “Bugün biz ve dünya, virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.” dedi. Koca, özetle şunları söyledi:

140 BİN KİŞİ ENGELLENDİ

“Özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda. Tüm taşıyıcıları bilmek mümkün olmadığı için herkese taşıyıcı gözüyle bakmak tedbirin temel mantığıdır. HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı benzer bileklik uygulamaları olacaktır.

SALGIN KONTROL ALTINDA

Koronavirüsün toplum gündemindeki yeri artıyor, geçerli nedenler var. Fakat durumun salgının kontrolden çıktığı şeklinde algılanması yanlış bir algı olacaktır... Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye için sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Bizim sonuç alabilmemiz için maske, mesafe şart. Esnek çalışma ile ilgili sadece kamu değil özel sektörün de içinde olmasını Bilim Kurulu öneriyor.

SEMPTOMU OLMAYANDAN 6. GÜNDE NUMUNE

Özellikle salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna başvurduğunda tanısı pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını öneriyoruz ve organize ediyoruz. Bugün Bilim Kurulumuz özellikle temaslı olup semptomu olmayan kişilerden de 6’ncı ya da 7’nci gün numune almayı önerdi. Negatif çıkarsa izolasyonu da son bulacak. Vakalarla ilgili vatandaşlarımız emin olsun, pozitif vakaları gizleyerek salgını önleyemezsiniz. Herkesin tedavisine erken başlanıyor. Favipiravirin fiyatı 14 dolar. Her vatandaşımıza veriyoruz.”

YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 51

"Türkiye için söylüyorum yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6. En çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta vaka sayısının, son ay günlük ortalama vaka sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri yüzde 39.37. Bu ilimizi yüzde 38.84 ile Ankara, yüzde 36.99 ile Mersin takip ediyor.

Ankara’da yatak doluluk oranı yüzde 52.9. Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64.8, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 28.1. Son hafta ise hem vaka hem yoğun bakım açısından stabil kaldığını, Ankara’nın son hafta kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. İstanbul’un da son hafta artış trendinin azaldığını önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

Bizim her gün bir ay öncesine göre vefat eden hastamızın sayısı 4 katını geçti. Ağır hastamızın sayısı yüzde 100’ü geçti. Genç yaşta kaybettiğimiz de epey hastamız var.”

İKİ AŞIYA İZİN VERDİK

Bakan Koca, dünyada Faz 3 çalışması devam eden 9 aşının 6’sında hastaya uygulamalar başlandığını, Bakanlık olarak izin verdikleri iki aşı çalışması olduğunu anlattı: “Biri Çin’den Sinovak dediğimiz aşı, Hacettepe’de üç sağlık çalışanı ile başlamış oldu. Bir diğer aşı Pfizer’in çalışması. İstanbul’da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10’dan fazla merkezde aşı başlatılmış olacak. Ayrıca Rusya’da geliştirilen bir aşı ile ilgili müracaat oldu. Faz 3 için haftaya izin verilebilir. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık.”