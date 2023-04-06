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SMA’lı arya bebek tedavi yolunda

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#Isparta#SMA Hastası#Hafize Arya
SMA’lı arya bebek tedavi yolunda
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde laboratuvar teknikeri Emin Eryılmaz ve okul öncesi öğretmeni eşi Cennet Eryılmaz, geçen yıl 27 Ağustos’ta dünyaya gelen bebekleri Hafize Arya’nın 25 günlükken hareketlerinde olumsuzluk fark edince hastaneye başvurdu.

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Yapılan testlerde Hafize Arya’ya, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Hastalığın yurtdışında tedavisi ile ilacın toplam maliyetinin 34 milyon lira olması nedeniyle çiftin yakınları tarafından valilik onaylı kampanya başlatıldı. Hafize Arya bebeğin tedavisi için gereken para 72 günde tamamlandı. Emin ve Cennet Eryılmaz çifti, bebekleri Hafize Arya’nın pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah 09.50 uçağı ile Antalya’dan Almanya’ya hareket etti.

‘HERKESE TEŞEKKÜRLER’

Emin Eryılmaz, “Gitmek için valizlerimizi hazırlamıştık. Mutlu haber geldi. Bize yaklaşık tedavinin 3-6 ay arasında süreceğini söylediler. İnşallah bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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#Isparta#SMA Hastası#Hafize Arya

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