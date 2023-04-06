SMA’lı arya bebek tedavi yolunda

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Yapılan testlerde Hafize Arya’ya, SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. Hastalığın yurtdışında tedavisi ile ilacın toplam maliyetinin 34 milyon lira olması nedeniyle çiftin yakınları tarafından valilik onaylı kampanya başlatıldı. Hafize Arya bebeğin tedavisi için gereken para 72 günde tamamlandı. Emin ve Cennet Eryılmaz çifti, bebekleri Hafize Arya’nın pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah 09.50 uçağı ile Antalya’dan Almanya’ya hareket etti.

‘HERKESE TEŞEKKÜRLER’

Emin Eryılmaz, “Gitmek için valizlerimizi hazırlamıştık. Mutlu haber geldi. Bize yaklaşık tedavinin 3-6 ay arasında süreceğini söylediler. İnşallah bebeğimiz sağlığına kavuşacak. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.