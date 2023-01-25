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SMA Bilim Kurulu toplanıyor

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#Fahrettin Koca#Kabine Toplantısı#SMA
SMA Bilim Kurulu toplanıyor
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtlarken ilaç sıkıntısına ilişkin önlemler alındığını söyledi.

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Bakan, “İki - üç hafta içinde sorun önemli ölçüde azalacak. Önümüzdeki haftalarda, eksikliği yer yer hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dahil olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların önemli oranda üretimi artırılarak piyasaya verilecek” dedi. Bakan Koca, piyasaya sahte ilaç verilmesinin de mümkün olmadığını, İlaç Takip Sistemi ile her ilacın üretimden, eczanede raflara ve hastaya uygulanmasına kadar takip edildiğini söyledi. Bakan Koca, SMA hastası çocukların tedavisi konusunda şöyle konuştu:

2. VE 3. İLAÇ TARTIŞILACAK

“En önemli gündemimiz SMA Bilim Kurulu. Toplantının günü de netleşti. 31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak. Bizde bildiğiniz gibi bütün hastalara uygulanan bir ilacımız var. Ayrıca ikinci ve üçüncü bir ilaç söz konusu. Bu diğer iki ilacın da Türkiye’de kullanımı ve hangi hasta grubuna kullanılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu’nun bir toplantısı olacak. Bilim Kurulu sonrası da bir açıklama yapmış olacağız.”

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SMA Bilim Kurulu toplanıyor

HASAN’A ‘CANLI’ DESTEK

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kentte yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Hasan Çınar için sosyal medyadan canlı yapılan yardım kampanyasına her akşam katılarak, 3 ayda 36 milyon lira toplanmasına yardımcı oldu. Şimdi 5 yaşındaki Melih Eymen için düzenlenen kampanyaya destek veren Teltik, şöyle konuştu: “Kentimizde iki SMA’lı çocuğumuz vardı. Instagram’da canlı yayınlara davet ettiler. Her akşam canlı yayınlara katıldım. Valilik onaylı bir kampanya olduğu için okullarımızda duyuru yaptık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin desteğini aldık. Hasan sağlığına kavuşmak üzere Dubai’ye gidecek.”(Zülal Zeynep ATAGÜN)

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#Fahrettin Koca#Kabine Toplantısı#SMA

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