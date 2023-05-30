Kayseri'de skandal görüntü: Tespit edilip gözaltına alındı

Haberin Devamı

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarından bir kız çocuğunun masa üzerinde oynatılmasına ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Görüntünün 29 Mayıs Pazartesi günü bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Bakanlık birimlerimiz harekete geçmiş, Kayseri İl Müdürlüğümüz aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edilmiştir.

GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda düğün sahibinin cezaevinde bulunduğu, paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir. Görüntülerde yer alan ve kimliği tespit edilen şahıslarla ilgili de yine kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmaktadır.

Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Haberin Devamı

Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan görüntülerde, kız çocuğunun alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı, çevredekilerinde alkışladığı görüldü.