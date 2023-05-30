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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: 20 kentte kuvvetli sağanak alarmı... İstanbul'da hava nasıl olacak?

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 20 kentte kuvvetli sağanak alarmı... İstanbulda hava nasıl olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 06:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 20 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 22 derece, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 30 Mayıs salı günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin(Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 20 kentte kuvvetli sağanak alarmı... İstanbulda hava nasıl olacak

Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: 20 kentte kuvvetli sağanak alarmı... İstanbulda hava nasıl olacak
Meteoroloji Ankara, İzmir ve Antalya dahil 20 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava sıcaklığı 22 derece, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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