Siz evde kalın belediye size gelsin



Beylikdüzü Belediyesi: İlçede 60 yaş üzeri 37 bin kişi var. Bunlar için tek başına veya kimsesiz olarak yaşayanların listesi hazırlanıyor. Bir çağrı merkezi oluşturuldu. Belediye bu kişilerin evden çıkmasına gerek kalmadan siparişlerini alarak alışverişlerini yapmaya başladı. Ekonomik durumu iyi olmayan yaşlılar için de yardım paketleri hazırlandı.



Üsküdar Belediyesi: 800 yaşlı insan ile doğrudan ilgileniyor. Sıcak yemek, kumanya ve alışveriş desteği veriyor. Yaşlılar belediyeyi arayarak alışverişlerinin ve ihtiyaçlarının belediye görevlileri tarafından karşılanmasını isteyebiliyor.



Beşiktaş Belediyesi: ‘Hijyen Kiti’ dağıtılarak, yaşlıların temel hijyen ürünlerine erişimleri sağlandı. Alışveriş desteği için de çalışmalar başladı. Kayıtlı olanlar dışında Beşiktaş sınırları içerisinde ikâmet eden 60 yaş üstü vatandaşlar da belirleniyor. Bugünden itibaren alışveriş ürünleriyle dolu koliler de dağıtılacak.



Kadıköy Belediyesi: Öncelikli olarak 65 yas ustu olup evde yalnız yasayan bireyler belirleniyor. Bu kişilerin ilk etapta acil sağlik ihtiyaçlarını belediye personeli araciligiyla, yasli ile temasta bulunmadan ihtiyacını kapıdan ulaştıracaklar.



Esenler Belediyesi: 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, Esenler Belediyesi bünyesinde 7/24 hizmet veren Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi’ni (ESTİM) arayarak asgari ihtiyaç malzemelerinin satın alınıp kendilerine ulaştırılmasını veya sağlık yardımı isteyebiliyor.



Bağcılar Belediyesi: Belirlenen yaşlıların evlerinde özel bakımları yapılarak diğer ihtiyaçları için de yardım ediliyor.