Siyasi gÃ¼ndem Meclisâ€™e dÃ¶nÃ¼yor

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1 Martâ€™ta seÃ§im arasÄ± veren Meclis Genel Kurulu ve komisyonlar, 16 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak. Ancak Genel Kurulâ€™un aktif Ã§alÄ±ÅŸmaya 24 Nisanâ€™dan itibaren geÃ§mesi bekleniyor. 23 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ise TBMMâ€™nin kuruluÅŸunun 104â€™Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± Ã¶zel oturumu yapÄ±lacak.Â

DÃ–RT Ä°STÄ°FA BEKLENÄ°YOR

- Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazanan CHP Grup BaÅŸkanvekili Burcu KÃ¶ksal ile CHPâ€™li milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Hasan BaltacÄ± ve Ahmet Ã–nalâ€™Ä±n TBMM Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±lmalarÄ± bekleniyor.Â

TURÄ°ZM VE ENERJÄ°Â

- Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™nca, seÃ§imden Ã¶nce tartÄ±ÅŸma konusu olan turizm ve enerji teklifleri yeniden deÄŸerlendirilecek. Turist RehberliÄŸi Meslek YasasÄ± ile Seyahat AcentalarÄ± YasasÄ±â€™nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.Â

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- Enerji alanÄ±na iliÅŸkin torba dÃ¼zenleme de yeniden gÃ¼ndeme alÄ±ndÄ±. Teklife gÃ¶re MTA Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, UMREK Koduna gÃ¶re rapor hazÄ±rlama ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n arama yapabilecek. Ä°liÃ§â€™teki faciayla ilgili Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak.Â

- Bitcoin, altcoinler ve metaverse evrenini ilgilendiren kripto varlÄ±klar TÃ¼rkiyeâ€™de ilk kez mevzuat altÄ±naÂ alÄ±nacak.Â