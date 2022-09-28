Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Siyasette ‘terörist Dilşah Ercan’ tartışması! O rapora nasıl girdi

Güncelleme Tarihi:

#Dilşah Ercan#Terörist#PKK
Siyasette ‘terörist Dilşah Ercan’ tartışması O rapora nasıl girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

AK Parti, “Polisimizi şehit eden Dilşah Ercan CHP’nin tutuklu gazeteciler raporuna girmiş” derken CHP’den “Rapor 2012 yılı. Gazeteciyim diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız” yanıtı geldi.

Haberin Devamı

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:CHP’nin hazırladığı ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist, tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de ‘Bir gazeteci öldürüldü’ derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. ‘Gazeteciler tutuklanıyor’ propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.”

* CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:Rapor 2012 yılı. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Ancak gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. Toplam 188 gazetecinin ismi var burada. Savcılıklarda göreviniz diye sorulduğunda ‘Gazeteciyim’ diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesi. ‘Efendim CHP raporunda adı geçen birisi şimdi terörist!’ Peki 2012 yılında Mehmet Baransu’ya ne diyordunuz kardeşim? 2012 yılında Mehmet Baransu baştacı bir gazetecinizdi, bugün Silivri’de müebbet, terörist. Biz adı geçen teröristi görüşmemiş, konuşmamış, baştacı etmemişiz. Sizin gibi biz bunlara rütbe mi taktık?”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilşah Ercan#Terörist#PKK

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Şifresini vermiyor, aldatıyor mu?

#Aldatma
YENİ KAVRAM | Sessiz istifadan sonra sessiz işten çıkarma | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

YENİ KAVRAM | 'Sessiz istifa'dan sonra 'sessiz işten çıkarma' | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz Kovulma
Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca