Siyasette ‘terörist Dilşah Ercan’ tartışması! O rapora nasıl girdi

Haberin Devamı

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: “CHP’nin hazırladığı ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist, tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP’si bu olay için de ‘Bir gazeteci öldürüldü’ derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye’de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. ‘Gazeteciler tutuklanıyor’ propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.”

* CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Rapor 2012 yılı. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor. Ancak gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. Toplam 188 gazetecinin ismi var burada. Savcılıklarda göreviniz diye sorulduğunda ‘Gazeteciyim’ diyenlere ve bunu ispat edenlere mektup yazmışız. 2012 yılında buna gelen cevaplardan bir tanesi. ‘Efendim CHP raporunda adı geçen birisi şimdi terörist!’ Peki 2012 yılında Mehmet Baransu’ya ne diyordunuz kardeşim? 2012 yılında Mehmet Baransu baştacı bir gazetecinizdi, bugün Silivri’de müebbet, terörist. Biz adı geçen teröristi görüşmemiş, konuşmamış, baştacı etmemişiz. Sizin gibi biz bunlara rütbe mi taktık?”