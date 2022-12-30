Siyasetin gündemi seçim tarihi... Seçim tarihi öne çekilir mi? İşte öne çıkan tarihler

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Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ile TDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muzaffer Nerse, CNN TÜRK canlı yayınında seçim tarihi olasılıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

SEÇİM TARİHİ NİSAN YA DA MAYIS AYINA ÇEKİLİR Mİ?

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "seçim tarihi öne çekilebilir. 18 Haziran'a dair bir projeksiyon yapıldığında çok ciddi sorunlar olduğu görülüyor. Yani Hac dönemi, yaz dönemi, ikinci tura kalma olasılığına yönelik Temmuz bayrama denk geliyor, köylerine gidenler, mevsimlik işçiler katılım oranını düşürebilir. Dolayısıyla erkene çekilme gibi bir niyet var. Bu nedenle erkene seçilme gibi bir durum olabilir. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde bu konunun görüşüldüğünü düşünüyorum. Muhtemel tarih de benim tahminime göre 30 Nisan-7 Mayıs- 14 Mayıs. Bu üç tarihten birine karar verme olasılığı yüksek gibi görünüyor. En çok konuşulan 14 Mayıs." dedi.

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Yiğitel, "Bu bir erken seçim değil, seçimin erkene çekilmesi. Millet İttifakı 6 Nisan öncesinde demesinin özel sebebi seçim yasası. Mevcut seçim yasasının uygulanmasını istemiyorlar.O yüzden de '6 Nisan öncesi bir tarihe karar verirseniz desteleriz ve bunu Meclis'ten çıkarırız' dediler. Çıkarabilirler, doğru. 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın o çoğunluğu yok. CHP ya da İYİ Parti'nin evet demesi gerekiyor. Fakat Cumhur İttifakı hiçbir şekilde 6 Nisan öncesi tarihi düşünmüyor. Çünkü bu seçim yasasının uygulanmasını istiyor. En erken 9 Nisan" dedi.

"SEÇİM YASASI KÜÇÜK PARTİLERİN ALEYHİNE İŞLİYOR"

Yiğitel, "Bu seçim yasası küçük partilerin aleyhine işliyor. 6'lı masada 4 tane küçük parti var. Bu partiler Türkiye geneli yüzde 7 barajını ittifaka girerek bypass ediyor ama görünmeyen o il barajına takılacak gibi görünüyor. Bu bir dezavantaj. Bu yasanın uygulanması için en erken tarih 9 Nisan. Üzerinde durulan tarihler ise 30 Nisan-7 Mayıs- 14 Mayıs" dedi.

TDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Muzaffer Nerse ise, "Dünkü görüşmede muhtemelen seçim tarihi konuşulmuştur. Bir açıklama yapılmadı ama konuşulmuş olması muhtemel. Seçim yasasındaki değişiklik 6 Nisan 2022'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu 6 Nisan 2023 günü yürürlüğe girecek. Bu sebepten dolayı barajla ilgili konu 6 Nisan'dan sonra yürürlüğe girmiş olacak. Millet İttifakı'nın içerisindeki oyunun yüzde 7'nin altında kalması muhtemel olan partiler açısından olumsuz bir durum. Barış Yarkadaş, dünkü görüşmeden sonra bir kulis bilgisi paylaşmıştı. '9 Nisan tarihinde karar kılındı' dedi. Bu işin özüne de uyan bir şey. En erken tarih 9 Nisan. 6 Nisan'dan önceye çekileceğini düşünmüyorum. İbre 6 Nisan'dan sonrası için. Melih Bey'in de söylediği gibi Haziran ayındaki takvimde sıkıntı var. Ramazan var, insanların oruç tuttuğu dönem var. Bu dönemlerde pek tercih edilmeyeceği için Nisan'da Mayıs başında olması muhtemel. Muhtemel tarihlerden biri de 9 Nisan" ifadelerini kullandı.