Yılbaşı havası nasıl olacak? Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken sözler: İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de hiçbir il yeni yılı kar yağışıyla karşılamayacak, hatta yağmur bile yok Türkiye'de. Bir tek bugün Muğla ve Aydın civarında hafif bir yağmur var, onun haricinde maalesef kar yok. Önümüzdeki 5 gün de yağış da kar da yok. Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.

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Prof. Dr. Şen, "Uludağ'da kar yok şu an. Kartepe'de 5 santim civarında bir kar var. Kartalkaya'da 10-12 santim civarında bir kar var. Palandöken'de suni kar yapılıyor pistlere. Suni kar elektrik enerjisiyle sudan yapılıyor. Suni kar daha çabuk donar, çok kaliteli bir kar değildir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR YERDE YAĞIŞ YOK"

Prof. Dr. Şen açıklamalarını "Bütün Türkiye'de önümüzdeki 5 gün sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 13-14 dereceye çıkar, Ankara 8-9 derece. Yağış yok, sadece sabah ve gece saatlerinde yoğun sis var. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde, yağış hiçbir yerde yok" sözleriyle sonlandırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı.