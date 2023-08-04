Sivrisineğe en doğal sprey

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Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm Vakfı (EGET) ve TED Üniversitesi, depremden etkilenen öğrenciler ve EGET’ten burs alan dar gelirli öğrencileri Doğayla Yaşam Akademisi eğitim kampında bir araya getirdi. Marmaris Turunç’taki kampta, TED Üniversitesi biliminsanları ve EGET’in uzman kadroları çevreci ve sürdürülebilir yaşam odaklı bilimsel ve uygulamalı eğitim verdiler, atölye çalışmaları yaptırdılar. Kampta, gençlere sivrisineklerden kimyasal zehirler kullanmadan kurtulabilecekleri şu doğal formül de verildi: “250 ml suya (yaklaşık bir su bardağı) onar damla, okaliptüs, nane ile lavanta yağı, gliserin ekleyip çalkalayarak ve püskürtmeli bir şişeye koyarak doğal sivrisinek kovucu sprey hazırlayabilirsiniz. Üstelik böylece kimyasalların zararlı etkilerinden de kurtulmuş olursunuz.”

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BÖYLE KULLANIN

Uzmanlar bu doğal ilacın kullanma yöntemlerini de şöyle anlattı:

* İster su, hidrosol (lavanta suyu gibi) isterseniz de alkol-su kullanarak yapabilirsiniz.

* Alacağınız yağların özelliklerine, analizleri olup olmadığına dikkat edilmeli.

* Hazırlayacağınız karışımı doğrudan cilde uyguladığınızda alerjiye neden olabilir. Bu nedenle eğer cildinize de sürmek isterseniz su yerine hidrosol (lavanta hidrosolü) tercih edebilirsiniz. Sık sık sürmemelisiniz.

* Bulunduğunuz ortama sıkabilirsiniz. Kıyafetlerinize sıkabilirsiniz.

* Saklarken de buzdolabında saklayabilirsiniz.

* Sıkmadan önce iyice çalkalamanız gerekir.

* Yağ damlacıklarının olması olağandır. Damlacık olmamasını isterseniz, alkol ve su ile karıştırabilirsiniz.