Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sivas'ta 48 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Kar#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 10:13

SİVAS'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. İl genelinde 48 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Haberin Devamı

Sivas genelinde, gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Yağışla kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi Kent Meydanı’nda görsel güzellik ortaya çıkarken, yollarda olan sürücüler ise zorluk yaşadı. Sivas Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sivasta 48 yerleşim yeri yolu, kardan kapalı

kar yağışı nedeniyle Şarkışla, Yıldızeli, Ulaş ve Altınyayla ilçelerine bağlı köy ve mezralardan oluşan 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, sahada 92 araç ve 130 personel ile yol açma çalışması başlattı.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda beklenen kar etkili oldu Meteorolojiden yeni uyarı geldiİstanbul'da beklenen kar etkili oldu! Meteoroloji'den yeni uyarı geldiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Kar#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Dolandırıcıların eli Türkiyeye kadar uzanmış İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

Dolandırıcıların eli Türkiye'ye kadar uzanmış! İnternette aşık olup tüm servetlerini kaptırıyorlar...

#Pig Butchering
Elon Musk eski şirketine rakip oluyor

Elon Musk eski şirketine rakip oluyor!

#Twitter
80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

80 yıllık define haritası ortaya çıktı, kazmayı küreği kapan o köye koştu! Üç kavak ağacının yanında, 70 santimetre derinde...

#HOLLANDA