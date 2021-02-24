Site sakinlerine mafya dayağı! 'Elektriksiz, susuz kaldım. Evimi terkettim'

Geçtiğimiz günlerde aidatları toplayıp faturaları ödemeyen, oturdukları koltukları yıllarca bırakmayan ‘mafya’ site yönetimleri gündemi meşgul etmişti.

Yüksek aidatlar ve usulsüzlüklerle gündeme gelen bazı site yönetimleri bu kez de şiddet iddialarıyla gündemde...

Site sakinlerinin ücretlerini ödedikleri halde yapılan usulsüzlükler sebebiyle hem elektrikleri hem suları kesildi. Bunun sebebini sormak için gittiklerinde ise site yöneticilerinden şiddet gördüler.

AKILALMAZ İDDALAR

Fatma Yağmur Köçmen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yoktu. Bir çete mafya buraya çökmüş durumdaydı. 50-60 kişi dolaştırıyorlardı. Silahlı kişiler, usulsüz, hiç imza atılmadan, hiç toplantı yapılmadan ek bütçe çıkardılar. Daireleri borçlandırdılar. Daireleri icradan satışlara çıkardılar. Kendi namlarına satın aldılar daireleri. Özellikle yabancı uyrukluları, iletişimleri olmayanları tercih ettiler.

Yaklaşık 100 kişi çalıştırmışlar. Hiç bilgimiz yok. Köydeki akrabalarını kendi çocuklarını SGK'lı göstermişler. SGK'ya milyon borçlandık. Elektrik kurumuna milyon borçlar. İSKİ’ye milyon borçlar. Vergiye borç. Her yere borç çıktı.

İTİRAZ EDENLER SİTE YÖNETİMİNİN HIŞMINA UĞRADI

Şiddete maruz kaldık. Evlerimize giremedik. Polis koruması talep ettik. o şekilde evlerimize girip çıkmaya başladık. Sırf yönetime dava açtığım için elektriksiz, susuz bir ay geçirdim. Evimi terk etmek zorunda kaldım. Bir yakınımın yanına gittim. davamı çekmediğim sürece açmayacaklarını söylediler. Her geçen gün ayrı bir yerden dert çıkarttılar. Asansör yapacağız dediler, yapmadılar. Millet çatıdan çatıya atlamaya başladı. 70 - 80 yaşındaki hasta insanlar mağdur kaldı.''