Esenyurt'ta bazÄ± sitelerde Ã¶zel gÃ¼venlik adÄ± altÄ±nda usulsÃ¼z ÅŸekilde gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± harekete geÃ§ti. Sitelerin denetlenmesi iÃ§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± polis baÅŸmÃ¼fettiÅŸleri gÃ¶revlendirdi. Bu kapsamda Esenyurt'ta sitelerde denetim yapÄ±ldÄ±. Denetimlere Ã–zel GÃ¼venlik Denetleme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli 15 Polis BaÅŸmÃ¼fettiÅŸi, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Narkotik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Esenyurt Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Aile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda GÃ¶revli Vergi Denetmenleri ile Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli gelir uzmanlarÄ±nÄ±n iÃ§erisinde olduÄŸu 90 kiÅŸilik ekip katÄ±ldÄ±.

Denetimlerde polis baÅŸmÃ¼fettiÅŸleri sitelerde sunulan Ã¶zel gÃ¼venlik hizmetini kontrol ederek, Ã¶zel gÃ¼venlik yÃ¶neticilerine ve gÃ¶revlilerine gÃ¶rev baÅŸÄ± eÄŸitimleri verdi. Ä°stanbul'un en Ã§ok site yerleÅŸiminin ve yabancÄ± nÃ¼fusun olduÄŸu Esenyurt'ta baÅŸlayan denetimlerin Ã¶nce Ä°stanbul genelindeki tÃ¼m sitelere ardÄ±ndan tÃ¼m TÃ¼rkiye'de bulunan 6 bin 16 sitedeki 21 bin 924 Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin denetlenmesine kadar devam edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Denetimler havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã–zel bir sitenin yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± Zafer Turan, â€œÄ°Ã§iÅŸleri BakanÄ±mÄ±zÄ±n konuyla duyarlÄ± olmasÄ± biz yÃ¶neticileri sevindirmiÅŸti. Bizim sitemizde 4 bin konuttan oluÅŸuyor ve 15 bin kiÅŸi oturuyor. YÃ¼zde 30 yabancÄ±larÄ±mÄ±z var. Kim olduklarÄ±nÄ± bizlerde bilemiyoruz. Denetimler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman hem site sakinleri huzurlu oluyor hem de biz." dedi.

DENETÄ°MLERÄ°N BÄ°LANÃ‡OSU

Bu arada 12-15 Ocak 2021 tarihleri arasÄ±nda Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine yÃ¶nelik olarak 102 sitede denetim gerÃ§ekleÅŸtirildi. Bu denetimlerde ekipler Ã¶zel gÃ¼venlik izni bulunan ve bu doÄŸrultuda hizmet verilen yerlerin yanÄ±nda 19 sitede â€œdanÄ±ÅŸman, bekÃ§i'' adÄ± altÄ±nda izinsiz ve usulsÃ¼z bir ÅŸekilde 109 kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Tespit edilen 19 site yÃ¶netimine adli iÅŸlem yapÄ±larak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na sevk edildi. AyrÄ±ca denetlenen 70 sitede de eksik evrak ve aksaklÄ±k nedeniyle toplam 618 bin 972 lira para cezasÄ± uygulandÄ±.

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