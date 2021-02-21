Site yönetimlerini mafya yöneticiler bastı! Paraları toplayıp faturaları ödemiyorlar…

Kimi siteler 500 kimi siteler aylık 1500-2000 TL aylık aidat talep ediyor. Aylık gelirleri milyon liralarla ifade edilen sitelerin bu kazançları illegal örgütlerinde dikkatini çekmiş durumda… Site yönetimlerine bir şekilde dahil olan bu mafyavari örgütler hem haksız kazanç elde ediyor hem de site sakinlerini rahatsız ediyor: Site yöneticileri kendilerine koruma tutuyorlar. Mafyatik adam tutuyorlar. seçimlerde inanılmaz derece mafya ile site sakinlerini burun buruna getiriyorlar. En ufak ağzınıza açtığınızda tepenize biniyorlar. Can güvenliğiniz olmuyor seçimlerde.

PARA TOPLAYIP FATURALARI ÖDEMİYORLAR

Site sakinlerinin ifadeleri şaşkınlık yaratacak cinsten: Yönetim faturaları topluyor. Bizden İGDAŞ’tan tutun İSKİ de kaçak durumunda. İGDAŞ geldi sitenin gazını kesti. Mutlaka kanunla yönetilmesi gerekiyor. Biz 10 kişilik apartman kanunu ile yönetildiğimiz için böyle oluyor. Site yönetimine gelen bir daha bırakmıyor, bıraktıramıyorsunuz.

GÖREVİ BIRAKMIYORLAR

Kentsel tesis yönetim dernek başkanı Suat Sandalıcı kat mülkiyet kanunun da değişiklik yapılması için bakanlıklar ile görüşüldüğünü belirtti. Bir yönetici yönetimi devraladığı an, yıllarca orada yöneticilik yapmaya uygun görüşülmeyecek. Bu şahıs görevi yaptıktan soran yöneticiliği başka birine ya da profesyonel yapı yönetimine devredecek. Site sakinleri bir an önce sorunlarının giderilmesini bekliyor.