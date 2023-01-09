Sisten sonra yağmur

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Batı’da yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in verdiği bilgilere göre de bu hafta Türkiye genelinde yağış var:

- “Sis İstanbul’da etkisini kaybediyor. İstanbul parça bulutlu, 12-13 derece sıcaklık var.

- Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, İzmir, Isparta, Antalya hatta Mersin’e kadar olan bölümde şiddetli yağışlar görünüyor. Bu yağışlar su baskınlarına neden olabilir.

- Ankara dahil olmak üzere Sivas Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarlarında beklenen bir kar yağışı geliyor. Bu esasında müjdeli bir haber. Ama Doğu Anadolu’da çok fazla kar yağışı yok.”