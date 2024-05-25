×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şişli'de korkutan yangın: Lokantanın bacası alev aldı

Güncelleme Tarihi:

#Şişli#Restoran#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 12:24

İstanbul Şişli’de 6 katlı binanın giriş katındaki lokantanın bacasında yangın çıktı. Üst katlarda kalanlar kendi imkanlarıyla sokağa çıkarken alevler itfaiyenin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Yangın, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki lokantada saat 10.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki lokanta ızgaralar temizlenirken baca alev aldı. Bacanın alev aldığını gören çalışanlar hemen dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da üst katlarda kalanlar dışarıya çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Abide-İ Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şişli#Restoran#Yangın

BAKMADAN GEÇME!