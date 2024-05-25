Şişli'de korkutan yangın: Lokantanın bacası alev aldı

Haberin Devamı

Yangın, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki lokantada saat 10.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki lokanta ızgaralar temizlenirken baca alev aldı. Bacanın alev aldığını gören çalışanlar hemen dışarıya çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da üst katlarda kalanlar dışarıya çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven açarak yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Abide-İ Hürriyet Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.