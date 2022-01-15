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Şişli'de hastanede skandal iddia: Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı! Bir hasta hayatını kaybetti

#Şişli#Hastane#Oksijen Vanası
Şişlide hastanede skandal iddia: Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı Bir hasta hayatını kaybetti

Şişli'deki hastanede, biyomedikal personeli olarak görev yapan Fatih K. (35) ile hemşire Ekrem K. arasında başlayan kalem şakası bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İddiaya göre, kalemini alan Ekrem K.'ye kızan Fatih K. yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların oksijen vanasını kapattı. Oksijenleri kesilen hastalardan Yusuf Sanin (56) hayatını kaybederken Fatih K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı.

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Korkunç olay, 20 Şubat 2020'de Şişli'deki hastanede meydana geldi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı. Kalemi geri isteyen Fatih K. karşılık bulamayınca Ekrem K.'yi 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti.

OKSİJEN VANASINI KAPATTI, HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmların çalması üzerine hemşire Ekrem K. yoğun bakımdaki hastaların yanına koştu. Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf Sanin, oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Sinan Ekrem K.'nin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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Şişlide hastanede skandal iddia: Hemşireyle inatlaştı, oksijen vanasını kapattı Bir hasta hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Yusuf Sanin

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: O ANDA AKLIMA BU GELDİ

Olaydan sonra hastane yönetimi biyomedikal personeli Fatih K. hakkında idari soruşturma başlattı ve personelin hastaneyle olan ilişiğini kesti. Yapılan soruşturma kapsamında olaya tanıklık eden doktor ve yoğun bakımı çalışanların ifadeleri alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan Fatih K.'nin de “Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16:00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok" dediği öğrenildi.

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Hastane, Fatih K.'nin ifadesinin ardından olayı adli boyuta taşıdı. Soruşturmanın ardından şüpheli Fatih K. hakkında “Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan dava açıldı. 

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“OLAYI HABERLERDEN ÖĞRENDİK"

Olayın ardından hayatını kaybeden Yusuf Sanin'in ağabeyi Ayhan Sanin, “Abim soğuk algınlığı yüzünden hastaneye yattı. Yürüyerek gittiği hastanede bir gün normal odada kaldı fakat sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kendini toparladı fakat orada kalmaya devam etti. Sonra tekrar entübe oldu, tekrar kriz geçirdi. Yine düzeldi ama 4-5 saat sonra abimin vefat ettiğini öğrendik. Biz sadece abimin kriz geçirdiğinden haberdardık. Haberlerden sonra öğrendik. Eşi geçen sene öğrenmiş, dava açmış biz de o davanın takipçisi ve destekçisi olacağız" dedi.

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