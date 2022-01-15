Son dakika: Koronavirüs aşısı olmayanlara PCR testi şartı kaldırıldı!

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Son dakika haberine göre koronavirüs aşısı olmayan kişilere getirilen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak yazı gönderdi.

81 İL VALİLİĞİNE YAZI GÖNDERİLDİ

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirdiği yazıda aşısız kişilerin PCR testi zorunluluğu bilgisi paylaşıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.

Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

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THY'DEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin duyuruyu Twitter'dan yaptı. Ekşi, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.