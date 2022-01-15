Son dakika... İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu kalktı

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte iç hat uçuşlarında PCR testi isteyen Türk Hava Yolları alınan karar doğrultusunda bu uygulamadan vazgeçti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuya ilişkin duyuruyu Twitter'dan yaptı. Ekşi Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.
Bilal Ekşi'nin tweeti şöyle:
Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 15, 2022
HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır.