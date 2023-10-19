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Sis bastırdı, sıcaklık düştü! Kara yolunu 15 santimetre kar kapladı...

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#Kar#Van#Bahçesaray
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 11:19

Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, ekipler çalışma başlattı.

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Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Çığ riski nedeniyle sık sık trafiğe kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede, sürücüler de zor anlar yaşadı. Karayolları'na bağlı ekipler, yağışın devam ettiği bölgede kar küreme çalışmasına başladı. Hava sıcaklığının da hissedilir derece düştüğü kentte yağışların yarın itibarıyla terk edeceği bildirildi.

Sis bastırdı, sıcaklık düştü Kara yolunu 15 santimetre kar kapladı...

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#Kar#Van#Bahçesaray

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