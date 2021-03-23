MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
GeriGündem Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sekvan KUDEN/ŞIRNAK, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

ŞIRNAK merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde, uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Şırnakta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 449,89 gram metamfetamin, 134,32 gram eroin, 105,49 gram esrar, 29,48 gram kokain, 11 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi