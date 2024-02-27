Sirkeci-Kazlıçeşme Yeni Nesil Ulaşım Hattı açıldı... Ekonomiye katkısı 785 milyon Euro olacak

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılışına katıldı. Erdoğan, açılışın olduğu alana Sirkeci İstasyonu’ndan hareket etti. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistemi, ülkemizin en eski demiryollarından biridir. Bir kısmı bundan 153 yıl önce hizmete giren hat özellikle Bakırköy ve Yeşilköy’ün gelişmesine, büyümesine, önemli katkılar sağlamıştır. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız, Marmaray’ın açılışıyla birlikte hizmetini tamamlamıştır.

MODERNİZE ETTİK

İstanbul’un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8.3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul’a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik.

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Gelirken, Murat kardeşime onu söyledim. İnşallah Sirkeci Garı’ndan tüm bu istikamette, istasyonlar başta olmak üzere tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul’a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? İşte 5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok.

BİNALAR YIKIK DÖKÜK

Sirkeci’den şu geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık, dökük. Surlar, yıkık dökük. Bunları da yine inşallah biz yapacağız. Projemiz kapsamında 7.3 kilometre yaya yolu, 7.3 kilometre bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 14 adet yaya geçidi ve 13 adet karayolu geçidi yer alıyor. Yani, şehrimize raylı sistem hattından öte sosyokültürel turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkânların da olduğu son derece modern bir oluşum projesini inşallah kazandırmış olacağız. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul’da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır.

RESTORE ETTİK

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Ecdat yadigârı tescilli durakları, sanat tarihçileri, mimarlar, arkeologlar, tüm bunları nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik. Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon Euro olacağını hesaplıyoruz.”

VATANDAŞLARA: KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATINI DEĞERLENDİRİN

- İSTANBUL’da olası depremle ilgili de Erdoğan, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: “Biliminsanlarının hiç vakit kaybetmeksizin hazırlanmamızı tavsiye ettiği deprem gelmeden önce İstanbul’un yapı stokunu yenileyeceğiz. Evini dönüştürmek isteyen hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi veriyoruz. Hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus 100 bin lira tahliye desteği sağlıyoruz. Böylece toplam hibe miktarımız 800 bin liraya ulaşıyor. İşyerleri içinse 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya da kadar da kredi desteği sunuyoruz. Açıkladığımız destek paketinin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyor, buradan riskli yapılarda oturan kardeşlerimizi mutlaka bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum.”

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15 GÜN ÜCRETSİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmaların ardından törendekilere hattın ne kadar süreyle ücretsiz olmasını istediklerini sordu. Erdoğan, “1 Nisan fazla olur, 15 gün diyelim. 15 gün inşallah ücretsiz yapacağız, hayırlı olsun diyorum” dedi.

İSTANBUL’A HİZMET YARI ZAMANLI BİR İŞ DEĞİL

- ERDOĞAN, CHP yönetimine yüklenirken şöyle dedi: “94’te, göreve geldiğimizde İstanbul neydi? Çöp, çukur, çamur... Kim vardı iktidarda? CHP. Yani şu andakinin büyükleri. Rahmetli Kadir Bey İstanbul’a yeni bir çevre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey’le ta bu şahsa kadar geldi. Şimdi bu şahıs nasıl olsa bir yanlışlık oldu bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çukur, çamur oldu mu? Maalesef oldu. Diyoruz ki; Yeniden İstanbul... 32 gün kaldı. İstanbul’a hizmet sorumluluğu yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir. Son 5 yılda bu gerçeği maalesef acı bir şekilde yaşayarak tecrübe ettik.”

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PROJELER HIZLANACAK

- CUMHURBAŞKANI, İstanbul’un trafik sorununu anlatırken şunları söyledi: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projeler olmasaydı, muhtemelen İstanbul’un trafik çilesi artık katlanılamaz halde olurdu. Diğer ulaştırmaya baktığımız zaman yatırımlarımızın yanı sıra sadece son 2 yıl içinde toplam 51 kilometrelik metro hattını şehrimizin istifadesine sunduk. Geçen ay sonunda ülkemizin en hızlı metro hattı olan 37.5 kilometrelik projenin Gayrettepe-Kâğıthane etabını hizmete aldık. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu gibi kritik öneme sahip projeleri devreye aldık. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla birlikte projelerimiz daha da hızlanacak.”