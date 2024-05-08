‘Şirine’ davası sona geldi

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İddiaya göre akademisyen olan Elanur P. 15 Ağustos 2023 günü ‘Şirine’ isimli kediyi tekmeledikten sonra 4’üncü kattan attı. Olayı gören bir kişi kedinin sahibi Fatma Aydın’ı arayarak durumu anlattı. İç kanama geçiren ‘Şirine’, 72 saat yoğun bakımda kaldı. Sonrasında da tedavi süreci devam eden ‘Şirine’nin sahibi Aydın’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesinde “Kediye sinirlendim. Ancak tekme atmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diyen Elanur P. hakkında ‘ev hayvanına /evcil hayvana işkence/acımasızca, zalimce muamelede bulunma’ suçun-dan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Küçükçekmece 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Elanur P. katılmadı. Elanur P.’nin avukatı “Olaydan sonra sosyal medyada linç kampanyası başlatılmıştır. Müvekkil can güvenliğinden tedirgin olduğu için koruma kararı almıştır” diye konuştu. Mahkeme, görüşünü hazırlaması için dosyayı savcıya göndererek duruşmayı erteledi.

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SESSİZ CANLARIN SESİ OLACAĞIZ

- Duruşma sonrası açıklama yapan Fatma Aydın’ın avukatı Hilal Koçak, “Sanık sürekli çelişkili ifadeler veriyor ancak hepsinde ortak olan şey kediye duyduğu öfke ve kindir. Eros dosyasında da görüldüğü üzere hayvana şiddet ülkemizin kanayan yarası ama biz her zaman bu dosyalarda sessiz canların sesi olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.