‘SIR’ın sahibi Mehmet Sungur'un dikkat çeken hesap hareketleri! Savcı: Mal varlığı devlete geçsin

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15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılardan, FETÖ’nün firari sivil imamı Adil Öksüz’e 34 SIR 49 plakalı aracı tahsis eden kişi olarak bilinen, firari şüpheli Mehmet Sungur hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine dava açtı. Açılan davanın Sungur hakkında, “FETÖ yöneticiliği” suçundan İstanbul’da açılan dava ile birleştirilmesi talep edildi.

MAL VARLIĞI DEVLETE GEÇSİN

Savcılığın 97 sayfalık iddianamesinde, FETÖ ile irtibatlı Kaynak Holding’e bağlı birçok şirkette hissesi bulunan şüpheli Sungur’un savunma sanayi alanında önemli yazılım geliştiren ve Savunma Sanayii Başkanlığı nezdinden yürütülen kritik projelerde yüklenici ve alt yüklenici olarak faaliyet gösteren şirketin sahibi olduğu anlatıldı. FETÖ irtibatı nedeniyle daha önce elkonulan bu şirketin yüzde 50 hissenin karşılığı olan 53 milyon 250 bin TL’nin müsaderesine karar verilmesi talep edilirken, Sungur’un hakkında tedbir konulan malvarlığında bulunan menkul ve gayrimenküllerin müsaderesi ile mülkiyetinin kamuya geçirilmesi de istendi.

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YETERLİ ŞÜPHE VAR

İddianamede, “şüpheli Mehmet Sungur’un ve malen sorumlu yazılım şirketinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanununa muhalefet etme suçlarını işlediği hususunda hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu” belirtildi.

AKIN ÖZTÜRK’E EFT

İddianamede, Sungur’un hesap hareketlerinin ayrıntılarına da yer verildi. MASAK’ın Aklama Suçu İnceleme Raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanat sorumlusu olduğu belirtilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’e 14 Eylül 2009 tarihinde 55 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı bilgisi iddianamede yer aldı. Öztürk’e yapılan EFT’nin “İşleme İlişkin Açıklama” bölümünde ise “Öz Akademi Yapı Koop. Ait 235 NI Ortaklı” ibaresi yer aldı.

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Sungur’un 21 Şubat 2014 tarihinde ise, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcılarından FETÖ’nün TSK imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’e 234 bin TL’lik EFT işlemi yaptığı da belirlendi. İddianamede yer verilen raporda ayrıca Adil Öksüz’ün Mehmet Sungur’a 6 Ocak 2014 ve 19 Şubat 2014 tarihlerinde sırasıyla 210 bin TL ve 236 bin TL tutarlı gayrimenkul satışı yaptığı belirtildi.

ÖKSÜZ’ÜN EŞİ DE ORTAK

İddianamede yer verilen bir başka analiz raporunda ise Sungur’un ortağı olduğu Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler A.Ş isimli şirketinin FETÖ’ye aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredilen şirketler arasında yer aldığı, bu şirketin ortaklarından Abdulhadi Yıldırım’ın ablası Aynur Yıldırım’ın da Adil öksüzün eşi olduğu belirtildi.

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BATMAZ ORTAK, BİNİŞ ÇALIŞAN

Daha önce kamuyouna yansıyan, Sungur’un ortağı ve yöneticisi olduğu bir diğer şirket olan GÜRMED Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin eski ortakları arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssünde yakalanan FETÖ imamı Kemal Batmaz’ın da bulunduğu, bir diğer darbe yöneticilerinden FETÖ İmamı Harun Biniş’in de 9 Aralık 2009 ve 26 Ekim 2010 tarihleri arasında, bu şirkette çalışan olarak yer aldığı bilgisi de iddianameye yansıdı.