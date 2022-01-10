Son dakika... Bakan Koca, 25-31 Aralık haftasına ait haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" diyerek haritayı paylaştı.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca, vaka oranı önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı. Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 9 Ocak'a ait rakamları dün açıklamıştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 384 bin 49 testte 61 bin 727 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 163 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,99, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 101 bin 293, 2’nci dozda 51 milyon 893 bin 771 ve 3’üncü dozda 21 milyon 614 bin 311 olmak üzere toplam 136 milyon 281 bin 40 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.