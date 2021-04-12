Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı

Uzmanlar aşı sırası geldiği halde yaptıranların oranının yüzde 75 olduğunu söylüyor. Aşı yaptırmayan yüzde 25 oranının yüksek olduğu, aşı yaptırmanın önemini anlatmak için çalışma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, “Zaten yapılan aşının yüzde 80’inde koruyuculuk oluştuğunu düşünün. Hem yaptırmayanlar, hem de aşı olduğu halde sonuç alınamayanlar hesaba katıldığında yüksek bir riskli grup oluşacak” diyor. Bu arada “Aşı olduktan sonra hastalandı” diye duyulan olayların yanlış bilgiden kaynaklandığı da belirtiliyor. Bazı vatandaşların aşı olduktan sonra tedbirleri bıraktığı ve hastalananların daha çok bu gruptan olduğu iddia ediliyor. Aşının birinci ve ikinci dozun yapılmasıyla ancak toplam 40 gün sonra koruyuculuğunun başladığı kaydediliyor.

DAHA ÇOK KADINLAR



Sırası geldiği halde aşı olmayanların büyük bölümünü ev kadınları oluşturuyor. Aşıdan kaçmalarının ilk nedeni korku. Kulaktan dolma bilgilerle aşının yan etkisinin olabileceğine inanıyorlar. İkinci neden de aşı karşıtlığı. Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz kalma, ağır geçirme ve bulaştırma riskleri gibi kriterlere göre COVID-19 aşısı uygulanacak grup sıralarını belirlemişti. Buna göre 1. aşama sağlık personeli, 65 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor. 4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Yani sıranız geldi aşı olmak için randevu alıyorsunuz ancak bu randevuya gitmiyorsunuz. Bir sonraki aşı ancak diğer 3 grubun aşılanması bittikten sonra yapılabilecek.

MAZERETİNİZ VARSA



Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeretiniz varsa, aşı olacağınız kuruma bu mazeretinizi bildirdiğinizde aşı randevu sisteminiz kapanmıyor, iyileştikten sonra aşınızı olabiliyorsunuz. Örneğin 65 yaş grubusunuz ve aşı sırasınız geldi ancak hiç randevu almadıysanız, 1. aşama aşılanma bittiği için randevu sistemi size kapanmış oluyor. Bu durumda 4. aşamada aşılanıyorsunuz.

SON 24 SAATTE 50 BİN 678 POZİTİF VAKA



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 548 oldu.

Son 24 saatte 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.Topla

m test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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