Sıra yeni anayasa hamlesinde

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ‘mevcut anayasaya göre son seçimim’ sözleri ve sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Ayrılamazsın’ açıklamalarının ardından gözler yeni anayasa sürecine çevrildi. AK Parti, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından yeni anayasa çalışmasıyla ilgili bayramdan sonra muhalefet partilerini ziyaret edecek.

TASLAK METİN RAFTAN İNDİRİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan ekip tarafından hazırlanan 120 maddelik yeni anayasa taslağıyla ilgili bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 4 kez sunum yapılmıştı. Mevcutta bulunan taslağın raftan yeniden indirilerek, bayramdan sonra ziyaret edilecek muhalefet partileriyle bir değerlendirme yapılacağı ve Meclis’te grubu bulunan partilerin yeni tespitleri doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor. Bununla birlikte, AK Parti muhalefetle yapacağı görüşmelerde, yeni anayasa çalışmasıyla ilgili usül ve esasları belirleyerek yeni bir süreci başlatmış olacak.

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BAROLAR, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA DAVET

Edinilen bilgiye göre, çalışma usul ve esasların belirlenmesinin ardından yeni bir taslak metin için çalışmalara start verilecek. Ayrıca, Meclis Başkanlığı da yeni anayasa için barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik camiayı da çalışmaya katkı sunması için davet edecek. Çalışmada Erdoğan’ın yeniden adaylığı ile ilgili bir düzenleme yapılabilmesi için AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bazı değişiklikler yapmak durumunda kalabileceği ifade ediliyor. AK Parti’nin ise bir sistem revizyonu kapsamında daha çok denge-denetleme sisteminin yani parlamentonun güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlara ağırlık vermek isteyeceği belirtiliyor.

NELER VAR

-MEVCUT taslakta Meclis’in güçlendirilmesi, hükümeti denetleme ve bazı konularda TBMM’nin gücünün artırılmasına yönelik önemli maddelerin yer aldığı öğrenildi.

◊ Meclis’in salt çoğunlukla yani 360 oyla bakanları görevden alabilme yetkisi, halkın 100 bin imza ile kanun teklifi, 500 bin imza ile anayasa değişikliği önerisi verebilmesi ve çıkan kanunları veto edebilme hakkı getiriliyor.

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◊ Bunların yanı sıra, taslakta Parlamenter Sistem’deki ‘güvenoyuna’ benzer bir sistemle belli koşullarda ‘görevden alınma’, gensoru, sözlü soru gibi Meclis denetim yollarının yeniden getirilmesi ile daha etkin bir ‘denge-denetleme’ sistemi oluşturulması gibi başlıklar da yer alıyor.

◊ AK Parti’nin taslakta yer alan bu önerileri de muhalefetle görüşerek, masaya yatıracağı ve yeni anayasa konusunda bir yol haritası çıkaracağı belirtiliyor.

50+1 TARTIŞMASI

◊ Öte yandan, yeni anayasa çalışması kapsamında yüzde 50+1 tartışması da hem AK Parti içinde hem de muhalefet partileri nezdinde yaşanıyor. AK Parti’de, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi için getirilen 50+1 şartı, 5 yıllık görev süresi ve iki dönem seçilme kuralının korunacağı belirtilirken, ‘dışarıdan’ bakan atama yönteminde esnetmeye gidilmesi planlanıyor.