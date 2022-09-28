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Sinop'ta ortaokulda iğrenç olay! İşte müdürün cezası

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#Sinop#Okul#Öğrenci
Sinopta ortaokulda iğrenç olay İşte müdürün cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 16:28

Sinop'un Gerze ilçesinde iki kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan müdür yardımcısı, 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 2020 yılı Mart ayında Gerze ilçesi Belören Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okul müdür yardımcısı B.D. (57), 12 yaşındaki iki kız öğrenciyi deneme sınavı kitapçığı vermek üzere odasına çağırdı ve burada tacizde bulundu. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine olay polise bildirildi.

Polis ekipleri müdür yardımcısını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, öğrenciler ve tanık ifadelerine istinaden tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Cezası belli oldu
Tutuklu yargılanan B.D.'ye, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis cezası verildi.

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#Sinop#Okul#Öğrenci

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