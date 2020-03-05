Sınırda Yunan ateşi

Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa’ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne’ye akını devam ederken, Yunanistan’ın müdahalesi de sertleşti. Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin karşıya geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri TOMA’dan tazyikli su sıktı ve gaz bombası attı. Ancak kalabalık grup geri çekilmeyince bu kez üzerlerine gerçek mermiyle ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan 6 göçmen hastaneye kaldırıldı. Göçmenlerden durumu ağır olan 22 yaşındaki Muhammed Aymed Arab hayatını kaybetti. Suriyeli gencin cenazesinin Afrin’de defnedileceği öğrenildi. Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Göçmenlere önce son kullanma tarihi 1978 olan gaz bombaları attılar, sonra gerçek mermiyle ateş ettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı” denildi.



VEKİLLER DE ORADAYDI



Yunanistan tarafından ateş açıldığı sırada, TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyet, sınırda inceleme halindeydi. Çavuşoğlu, “Yunan sınır polisinin sığınmacılara doğrudan ateş ettiği ve yoğun şekilde gaz fişeği kullanıldığı tespit edildi. Yunanistan’ın bu tutumu, her türlü insani ve hukuki normun açık ihlalidir” dedi. Yunan tarafından açılan ateşte daha önce de bir sığınmacı ölmüştü.