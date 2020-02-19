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Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sinemaya yerli destek

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Sinemaya yerli destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının gelişimine yönelik 2020 yılında da desteklerine devam etti.

Bakanlık yılın ilk destekleme kurulunda 904 başvuruyu değerlendirdi. 8 kişilik kurul tarafından yapılan değerlendirmede 22 animasyon projesine 500 bin, 8 proje geliştirme tasarımına 510 bin, 39 kısa film projesine 580 bin, 37 senaryo ve diyalog yazım projesine 444 bin ve 10 yerli film projesine 1 milyon 350 bin lira destek sağlandı. Salonlarda yeterince yer bulamayan bağımsız yerli filmlerin seyirciyle buluşması amacıyla yeni bir tür olarak getirilen ‘Yerli Film Gösterim Desteği’ de 1 milyon 350 bin TL destek sağladı.

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