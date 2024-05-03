Sınava bir ay kala LGS tüyoları

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SON HAFTA DİNLENİN

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uslu: “Sınava hazırlıkta ilk haftalar çok çalışmaya, son hafta ise daha çok dinlenmeye ayrılmalı. Çalışma ve dinlenme dengesi iyi kurulmalı. İlk olarak insanın kendine dönüp bilgi ve motivasyon seviyesine bakması gerek. Şu ana kadar çok çalıştıysa dinlenmeleri arttırıp vites küçültebilir. Ama eksikleri varsa bunları tamamlamak için hâlâ fırsatı da var. Öncelikle nelerin eksik olduğu, nelere yoğunlaşılması gerektiğini belirlemek gerekiyor. Çalışma ile ilgili en önemli şey zaman yönetimi. Şimdi 30 günlük bir çalışma planıyla son aya uygun konu ya da zaman bazlı yeni bir sistem oluşturulmalı.”

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KAYGINIZI AZALTIN

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk: “Adayların öncelikle konu eksiklerini tespit etmesi gerekiyor. Özellikle fen ve matematik branşlarında eksikler kalmışsa bunlara daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Son yıllara baktığımızda fen ve matematik testleri zor olduğundan belirleyici oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eylül ayından bu yana yayınladığı örnek sorular mutlaka çözülmeli. Türkçe testinde okuduğunu anlama ve yorumlama çok önemli olduğundan özellikle paragraf sorularına ağırlık verilmesi gerekiyor. Stresin arttığı bu süreçte öğrencilerin kaygıyı kontrol etmeyi öğrenmeleri de sağlıklı olacaktır. Ailelerin de sakileştiren ve rahatlatan bir tutum içinde olmaları gerekiyor.”

ADAYLARA 5 ÖNERİ

Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu, başarı şansını artırmak için önerilerini 5 maddede sıraladı:

1) Önceliğinizi belirleyin: Geçmiş sınav sonuçlarınızı inceleyin ve çalışma programınızda bunlara öncelik verin. Zorlandığınız konulara veya derslere daha fazla zaman ayırın ama tüm derslerde bir denge kurun.

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2) Bol soru çözün: Soru çözmek egzersiz yapmak gibidir. O kası güçlendirince zaman içerisinde performansınız da daha iyi olacaktır.

3) Sınav stratejilerinizi gözden geçirin: Sınav süresini akıllıca kullanmak ve zor olanları çözmeden önce kolay soruları yanıtlamak gibi etkili sınav stratejilerini öğrenin.

4) Stresinizi fark edin, kabul edin ve devam edin: Stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmak için nefes egzersizleri, meditasyon veya mindfulness gibi teknikleri kullanın. Yürüyüş, yoga gibi egzersizler iyi gelecektir.

5) Denge: Hayat sadece sınavdan ibaret değil. Kişisel bakıma ve size iyi gelen şeylere de hayatınızda yer açın. Yeterince dinlendiğinizden, besleyici yemekler yediğinizden ve düzenli fiziksel aktivite yaptığınızdan emin olun.

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SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

- LGS’de birinci oturum 2 Haziran Pazar günü saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 28 Haziran’da ilan edilecek.