Sınav sistemi kökten değişti

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Alınan kararlara göre; tüm ülkede uygulama birliği sağlamak için orta öğretimde yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.

TARİHLER DUYURULACAK

Yani okullarda yer alan aynı sınıftaki tüm şubeler ilgili ders için aynı soruları yanıtlamak için eşzamanlı olarak sınava girecek. Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek. MEB tarafından ülke genelinde ortak sınav yapılması halinde bu sınavların soruları ve cevap anahtarları ‘Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ tarafından hazırlanacak. İlk aşamada ülke ve il geneli sınavlar sadece çoktan seçmeli test şeklinde olacak. Ortak sınav dışında okul genelinde uygulanacak yazılı sınavlar ise sadece açık uçlu sorularla gerçekleştirilecek. Eğer ortak sınav kararı alınmazsa okullardaki sınav uygulaması yine ortak olacak. Her sınavdan sonra sınav analizleri gerçekleştirilecek. Yeni ölçme ve değerlendirme kararları mesleki eğitimde uygulanmayacak.

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İKİ YILDA BİR TÜRKÇE SINAVI

Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerinde gelişimlerini izlemek için iki yılda bir TÜRKÇE dil beceri sınavları yapılacak. Bu sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü ‘ABİDE’ sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.

İLKOKULLARDA SÜREÇ TAKİBİ

Okulöncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek.

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2023-2024 TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak 2024- 2 Şubat 2024

İkinci dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

İkinci dönem ara tatili: 8 -12 Nisan 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu: 14 Haziran 2024

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcı: 9 Eylül 2024

OKULLAR AÇILIYOR SINIFLAR HAZIR

Yaz tatili bitti, 19 milyondan fazla öğrenci yarın çalacak ilk ders ziliyle birlikte ders başı yapacak. Bakanlık yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda yaklaşık 200 milyon ders kitabının dağıtımı okullara yapıldı. Öğrenciler, okulun ilk günü masalarında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklarını da hazır bulacak. Ayrıca bu yıl deprem bölgesi dışında 7 bin 530 derslikte güçlendirme, 66 bin derslikte de onarım çalışması yapıldı. Türkiye genelinde 79 bin 475 derslik bakımdan geçirildi. m EĞİTİM SERVİSİ