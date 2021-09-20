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Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası! Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

#ÖTV#Otomobil#Sıfır Otomobil
Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

İzmir'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sonrası bayilerde araç kalmadığını öne süren satıcıların, yüzlerce otomobili boş arazilerde stokladığı ileri sürüldü. Yaklaşık 600'e yakın aracı park halinde görenler fırsatçılık yapıldığını öne sürerken, iddiaların odağındaki firma yetkilisi ise, 'stokçuluk' yapmadıklarını ve arazideki araçları kiraladıklarını savundu.

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DHA / Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 Ağustos'ta sıfır otomobillere ÖTV indirimi yapıldı. 0 kilometre otomobillerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş yaşanırken, bu rakamların bayilerdeki araç satışlarına yansıtılmadığı öne sürüldü. Bu şikayetler üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, söz konusu bayiler için denetim talimatı verdi. Müfettişlerin görev aldığı denetimler sürerken, sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntüyle yeni bir iddia gündeme geldi. Araç satın almak için gittikleri bir otomobil bayisinde kendilerine stokta araç kalmadığının söylenmesi üzerine aynı firmaya ait olduğunu iddia ettikleri yüzlerce otomobilin yer aldığı videoyu paylaşarak, 'stokçuluk' yapıldığı öne sürüldü.

Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

ÇEVRİLİ ARAZİDE YÜZLERCE OTOMOBİL

Telle çevrili arazide bulunan araçların sıfır olduğu iddia edildi. Söz konusu firmanın aksesuar departmanında satış sorumlusu olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Yıldız (34), "Bu araçlar stoklu ancak filoya ait. Kiralama departmanına ait, operasyonel kiralama için ayrılmış araçlar. Ben istesem bile bu araçları 2 yıl içinde parakende olarak müşteriye satamam. İstenirse araçların şase numaralarını da verebilirim. 600'e yakın araç var. Kiralayamadığımız için bu araçları arazide tutuyoruz. Kiralayabilsek bizim için daha iyi olacak" dedi. Alandaki araçları kanunen satamadıklarını söyleyen Yıldız, "Engelli araçlarını düşünün. Yasa gereği satın alan arkadaş 5 yıl satamıyor. Kiralamada da öyle. Bu araçlar 2 yıl satılamıyor. 2 yıl boyunca kiralamadığın araç, stok maliyeti oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

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Birçok büyük firmaya filo araç kiraladıklarını kaydeden Orhan Yıldız, "Sosyal medyada dönen paylaşımlar var. Yüzde 50, ÖTV indirimi olan araçlar var. ÖTV'si yüzde 80'den 50'ye düşen otomobiller bulunuyor. Bu otomobilleri de onlardan zannediyorlar. Burada bulunan otomobillerin birçoğu yüzde 80 ÖTV'li araç. Çoğu indirimi olmayan araç. Sosyal medya paylaşımları gördük. Tepkileri görünce şaşırdık. Ama yanlış anlaşılma" dedi.

Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

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Ülke genelinde stokçuluk yapıldığı iddialarının gerçekçi olmadığını belirten Yıldız, piyasada az sayıda araç bulunduğunu belirterek, "Üretim durmak üzere, otomobil fabrikaları taşınıyor, devlet ÖTV'yi de bir anda geriye çekince talep de inanılmaz arttı. Bu inanılmaz talep sonrası mevcut stoklardaki araçlar kısa sürede tükendi" diye konuştu.

Sıfır otomobillerde stokçuluk iddiası Yüzlerce otomobil boş arazide böyle görüntülendi

 

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#ÖTV#Otomobil#Sıfır Otomobil