Sıcak havalar cebi de yakıyor

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Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de kavurucu sıcakların etkisinde. İklim krizi sorunu, susuzluk tehlikesi, insanlarda gelecek endişesi uyandırmaya başladı. Sıcakların, insanları hem bedenen hem de zihinsel olarak etkilediğine dikkat çeken NLP (Neuro Linguistic Programming-Sinirsel Dil Programlama) Uzmanı, Zihin Eğitmeni Burak Dalgül, bu etkileri şöyle açıkladı:

TAHAMMÜLÜ DÜŞÜRÜYOR

“Çabuk sinirlenme, tahammül düzeyinde düşme ve dikkat eksikliği gibi yan etkiler sıcağa maruz kalmakla kendisini anında gösterebiliyor. Araştırmalara göre sıcak hava, gereksiz şekilde risk alma isteğini de arttırabiliyor. Bunun en belirgin yansıması alışveriş çılgınlığında kendisini gösteriyor. Sıcak havanın etkilerini yaşadığımız bu günlerde, sıcakla savaşmak veya sıcaktan kaçmak yerine onunla uyum içerisinde yaşamayı öğrenmemiz bizler için yaşamı kolaylaştıracak en etkili ve faydalı çözüm. Aksi halde sıcak havayla savaşarak veya ondan kaçarak sadece sinir sistemimizi yıpratır ve kendimizi hırpalarız. Bunun sonucunda da gerginlik ve stres hissederiz. Sıcak havalarda doğada bulunmanın zihni sakinleştirdiğini ve rahatlattığını unutmayalım.”

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MARMARA’YA BİR UYARI DAHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapıp tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bugünden itibaren 6 Ağustos'a kadar bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi. Sıcaklıkların İstanbul'da 29-34, Edirne'de 32-39, Kırklareli'de 31-37, Tekirdağ'da 27-32, Kocaeli'de 32-38, Sakarya’da 31-37, Yalova’da 28-34 derece civarında seyredeceği belirtildi. Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. m Ünsal YÜCEL / DHA